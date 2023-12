Maier erneut in SPD-Bundesvorstand gewählt

Erfurt/Berlin - Der Thüringer SPD-Landesvorsitzende Georg Maier ist auf dem Bundesparteitag erneut in den Bundesvorstand der Partei gewählt worden. Damit vertrete Maier die Thüringer und ostdeutschen Interessen im höchsten Gremium der Partei, teilte der SPD-Landesverband mit. Der 56-Jährige, der in Thüringen Innenminister ist, gehört dem SPD-Bundesvorstand seit zwei Jahren an.

Maier wolle den Fokus der Bundesregierung auf Ostdeutschland weiter stärken. „Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts darf nicht zum Stoppschild für Ost-Investitionen werden“, wurde Maier in einer Mitteilung zitiert. „CDU und FDP propagieren Abbau Ost im Deckmantel der schwäbischen Hausfrau. Dabei brauchen wir eine Offensive für gleiche Löhne und Renten.“