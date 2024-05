Oldtimer Maikäfertreffen lockt Tausende Klassiker-Fans an

Klassiker wie Käfer oder Bulli rollen in Hannover am 1. Mai traditionell in Richtung Messegelände. Die liebevoll gepflegten Autos werden dort mit Stolz von ihren Besitzern vorgeführt. Das Treffen hat große Anziehungskraft.