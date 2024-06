Im Bereich der Polizeidirektion Leipzig sind in letzter Zeit mehrere Fälle angezeigt worden, bei denen mit einer neuen Betrugsmasche versucht wird, Geld von den Angeschriebenen zu erhalten. Was dahintersteckt.

Leipzig. - Die Polizeidirektion in Leipzig warnt vor einer neuen Betrugsmasche, in der sich Kriminelle als angebliche Auftragsmörder ausgeben.

Lesen Sie auch: Betrugsmaschen: Polizei in Sachsen-Anhalt warnt vor raffinierten Tricks der Betrüger

Die Betroffenen würden meist per Mail kontaktiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In den Nachrichten werden sie demnach aufgefordert, Geld zu überweisen, um nicht Opfer eines angeblichen Auftragsmörders zu werden.

Lesen Sie auch: Elf Betrugsmaschen 2024: Hier ist bei Amazon, Ebay, Whatsapp und Co. Vorsicht angesagt

Die Kriminellen geben laut Polizei zudem vor, nach der Überweisung verraten zu wollen, wer der vermeintliche Auftraggeber gewesen sei.

Lesen Sie auch: So schützen Sie sich vor Betrugsmaschen am Telefon

Die Polizei ruft Betroffene dazu auf, kein Geld zu überweisen und sich nicht einschüchtern zu lassen. Zudem werde empfohlen, Strafanzeige zu erstatten. Nach Angaben der Polizei wurden in der vergangenen Zeit mehrere Fälle mit der Betrugsmasche angezeigt. Demnach waren solche Fälle bereits aus anderen Ländern wie der Schweiz bekannt.