Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC reagiert auf den personellen Engpass im offensiven Mittelfeld mit einer Leihe. Aymen Barkok von Bundesligist FSV Mainz 05 wird bis zum Sommer für die Berliner auflaufen, wie der Hauptstadtclub am Donnerstagabend mitteilte. „Mit seinen Fähigkeiten wird er unser Spiel ankurbeln“, wurde Sportdirektor Benjamin Weber in der Mitteilung zitiert. Hertha empfängt am Sonntag zum Auftakt der Rückrunde Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr/Sky und RTL).

Der 25 Jahre alte Marokko-Deutsche kam in der abgelaufenen Hinrunde in 13 Einsätzen auf lediglich 310 Spielminuten. Mit Palko Dardai und Ibrahim Maza sind zwei Lenker im Mittelfeld bei Hertha noch im Aufbau. Barkok kann ihre Position übernehmen. Auch als Flügelspieler wurde der gebürtige Frankfurter eingesetzt und könnte so Fabian Reese ersetzen. Herthas stärkster Profi der Hinrunde leidet noch an den Folgen einer Corona-Erkrankung, trainierte am Mittwoch individuell. Medienberichten zufolge soll es für die Berliner eine Kaufpflicht geben, wenn Barkok eine bestimmte Zahl von Einsätzen erreicht.