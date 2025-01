Mainz - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Trainer Bo Henriksen vorzeitig um ein Jahr bis 2027 verlängert. „Bo Henriksen und Mainz 05 haben im vergangenen Jahr in einer sehr schwierigen sportlichen Situation des Vereins zusammengefunden. Diese hat er gemeinsam mit der Mannschaft mit mutigem Fußball und Bravour gemeistert“, sagte Sportvorstand Christian Heidel laut Mitteilung. Er fügte hinzu, dass Henriksen perfekt zum Verein und zur Stadt passe.

Der 49 Jahre alte Coach hatte die Mainzer im Februar des vergangenen Jahres als Tabellenvorletzter der Bundesliga in fast schon aussichtsloser Situation übernommen. Der Däne führte die Rheinhessen dennoch zum Klassenverbleib. In der laufenden Spielzeit ist der FSV eine der Überraschungsmannschaften im Oberhaus und mit dem sechsten Platz aktuell auf Europapokal-Kurs.

„Von meinem ersten Tag an habe ich gespürt, dass die Aufgabe hier etwas Besonderes ist. Man ist nicht nur Teil eines Vereins, sondern einer ganzen Stadt“, sagte Henriksen. Er spüre an jeder Ecke in Mainz „die Leidenschaft, den Stolz auf die Mannschaft, das Vertrauen und den Glauben an uns. Es ist wunderbar, dass wir mit dem, was wir tun, so viele Menschen hier glücklich machen können.“