Mainz - Trainer Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 hat sich vor dem Start in die Fußball-Bundesliga mit Blick auf mögliche Saisonziele bedeckt gehalten. „Ich bin so langweilig. Ich spreche nur über das nächste Spiel“, sagte der Däne vor dem ersten Spieltag gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Es sei wichtig, einen guten Start in die Saison zu haben, bekräftigte Henriksen. „Und dann können wir über etwas Anderes sprechen.“

In der Partie gegen Union kommt es für Henriksen zum dänischen Trainerduell mit Bo Svensson, der außerdem an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Der 45-Jährige war von 2007 bis 2014 als Spieler für Mainz aktiv. Von Januar 2021 bis November 2023 war er Chefcoach der 05er. „Er ist eine große Legende in diesem Verein“, sagte Henriksen über seinen Landsmann. Persönlich kenne er ihn aber nicht so gut, fügte der Mainz-Trainer hinzu. „Ich habe gegen ihn gespielt in der dänischen Superliga vor 25 oder 30 Jahren.“

Trainer lässt weitere Transfers offen

Personell kann Henriksen zum Liga-Auftakt auf den kompletten Kader zurückgreifen. Alle Spieler seien fit und im Training gewesen, sagte der 49-Jährige.

Ob der Club bis zum Ende des Transferfensters noch Spieler verpflichtet, ließ der Trainer offen. Es ergebe nur Sinn, Spieler zu holen, die einen Unterschied machen. „Wir holen nur einen Spieler, wenn es für uns richtig ist“, sagte Henriksen. Medienberichten zufolge sollen die 05er an dem dänischen Mittelfeldspieler Nicolai Vallys von Bröndby IF interessiert sein.