Mainz in Sorge um Burkardt - Einsatz gegen Bayern in Gefahr

Mainz - Trainer Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 rechnet nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Jonathan Burkardt gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) nicht an einen Einsatz des Nationalspielers im DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München am Mittwoch. „Ich denke, er fällt gegen die Bayern aus“, sagte Henriksen nach dem Auftakt des achten Spieltages in der Fußball-Bundesliga.

Der Stürmer musste am Freitagabend mit Oberschenkelproblemen schon in der 20. Minute ausgewechselt werden. „Das war natürlich ein kleiner Schock“, sagte Mainz-Sportdirektor Niko Bungert. Die Mannschaft habe es danach aber gut gemacht und sei weiter torgefährlich gewesen, betonte er.

Henriksen: „Dann weiß ich ein bisschen mehr“

Weder Bungert noch Henriksen konnten zunächst sagen, wie schlimm die Verletzung des 24-Jährigen ist. Eine genaue Diagnose erwartet der FSV heute. „Dann weiß ich ein bisschen mehr“, sagte Henriksen.

Burkardt gab nach starken Leistungen in der vergangenen Rückrunde sowie in der laufenden Saison vor wenigen Wochen sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft.