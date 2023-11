Bremen - Ein 45-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Bremen schwer verletzt worden, der Unfallverursacher ist mit seinem Auto geflüchtet. Der Mann hatte am Donnerstag an einer Bushaltestelle gewartet und war von einem Auto angefahren worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein weiterer Mann rettete sich mit einem Sprung zur Seite und blieb unverletzt. Demnach war ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug von einem Parkplatz auf die Straße gefahren und hatte das Auto eines 19-Jährigen gerammt. Dieses wurde gegen die Bushaltestelle geschoben und erfasste den 45-Jährigen. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem Wagen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Das Auto des 19-Jährigen wurde bei dem Unfall stark beschädigt, auch am Wartehäuschen entstand ein hoher Schaden.