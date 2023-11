Berlin - Bei einem Streit an einer Haltestelle in Berlin-Prenzlauer Berg ist ein Mann bewusstlos geschlagen und schwer verletzt worden. Der 47-Jährige wurde nach dem Angriff am Sonntagabend mit Kopfverletzungen in die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Streit zwischen drei Männern und dem 47-Jährigen brach demnach in einer Straßenbahn in Prenzlauer Berg aus. Alle stiegen am S-Bahnhof Landsberger Allee aus. Einer der Männer schlug dem Kontrahenten dann so brutal ins Gesicht, dass dieser zu Boden stürzte. Die Tätergruppe flüchtete. Sanitäter kümmerten sich um den Verletzten. Die Polizei fahndet nun nach den Angreifern und wertet dazu auch Videos aus den Überwachungskameras in der Straßenbahn aus.