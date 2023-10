Erfurt - Zwei Jugendliche sollen einen 18-Jährigen in Erfurt körperlich angegriffen und ausgeraubt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der junge Mann am Sonntagfrüh an einer Haltestelle im Süden der Stadt aus einer Tram gestiegen. Die zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren sollen ebenfalls ausgestiegen und ihm bis zum Parkplatz eines Supermarktes gefolgt sein. Dort sollen sie ihn zunächst angesprochen und dann geschlagen sowie getreten haben. Anschließend flüchteten die Beschuldigten laut Polizei mit der Umhängetasche des Opfers und 70 Euro Bargeld.

Der 18-Jährige wurde bei dem Überfall demnach leicht verletzt. Die Polizei nahm die beiden Jugendlichen wenig später vorläufig fest. Der 15-Jährige war den Angaben zufolge bereits mehrfach „polizeilich auffällig“. Gegen ihn wurde am Montag Haftbefehl erlassen, und er wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht.