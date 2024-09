Wieder greift ein Mann in Berlin seine Frau an - vor den Augen der Söhne. Passanten eilen zu Hilfe. Auch die Polizei ist schnell vor Ort.

Berlin - Erneut hat ein Mann in Berlin seine Partnerin angegriffen und verletzt. Laut Polizei attackierte der 51-Jährige seine Ehefrau mit einem Messer, als diese ihre Söhne am Montag zur Kindertagesstätte in Berlin-Tegel brachte. Die 29-Jährige wurde dabei am Kopf und an einer Hand verletzt.

Passanten eilten der Frau zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Polizisten nahmen den 51-Jährigen noch am Tatort fest und stellten ein Messer als mutmaßliches Tatwerkzeug sicher. Der Mann sollte einem Haftrichter vorgeführt werden, damit dieser Haftbefehl erlässt und er in Untersuchungshaft kommt, wie die Polizei mitteilte.

Kinder bei Verwandten

Die Frau wurde von Rettungskräften versorgt und kam in ein Krankenhaus. Um ihre Söhne im Alter von fünf und acht Jahren kümmern sich zunächst Verwandte, wie es hieß. Die Polizei ermittelt gegen den Ehemann wegen gefährlicher Körperverletzung im Rahmen der häuslichen Gewalt.

Bisher 28 Frauen in Berlin durch einen Mann tödlich verletzt

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat erst am Montag Zahlen zu Gewalt gegen Frauen genannt. Demnach wurden in diesem Jahr bisher 28 Frauen vorsätzlich durch einen Mann tödlich verletzt. Es geht es um Körperverletzung mit Todesfolge, Mord, Raubmord, Sexualmord und Totschlag.

Ob es ein sogenannter Femizid gewesen sei, sei häufig noch in den laufenden Ermittlungen zu klären. Femizid bedeutet, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden – also weil sie Frauen sind. Ende August waren in Berlin innerhalb weniger Tage zwei Frauen bei Messerangriffen getötet worden. In beiden Fällen soll der Ex-Partner der Täter sein.