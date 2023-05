Dresden - Bei einem Streit soll ein Mann in Dresden eine 26-Jährige körperlich angegriffen und rassistisch beschimpft haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 58-Jährige am Dienstagvormittag mit dem Auto vor einer Grundstückseinfahrt mit der Frau aneinandergeraten. Dabei soll er sie gewürgt und beleidigt haben. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.