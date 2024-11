Ein Mann verlässt am frühen Morgen ein Lokal in Chemnitz und wird attackiert. Mit Stichverletzungen kommt er auf die Intensivstation. Der Täter flüchtet. Mehr gibt die Polizei derzeit nicht bekannt.

Ein Mann wird bei einer Attacke in Chemnitz schwer verletzt. (Symbolfoto)

Chemnitz - Ein Mann ist in Chemnitz angegriffen und schwer verletzt worden. Der 29-Jährige sei nach Verlassen eines Lokals in der Innenstadt von einem Bekannten unvermittelt attackiert worden, teilte die Polizei mit. Der Täter konnte flüchten, das Opfer wurde mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort intensivmedizinisches betreut.

Es werde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt, hieß es weiter. Derzeit laufen intensive Maßnahmen zur Ergreifung des Angreifers. Weitere Angaben wollten die Ermittler aus taktischen Gründen nicht machen.