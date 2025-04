Polizisten und Beamte der Spurensicherung in weißen Schutzanzügen stehen an dem Ort, wo ein toter Mann gefunden wurde.

Berlin - Nach dem Tod eines Mannes in Berlin-Reinickendorf konzentrieren sich die Ermittlungen auf zwei Handwerker. Gegen die Männer im Alter von 24 und 50 Jahren wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Gegen sie erließ das Amtsgericht Tiergarten jeweils Haftbefehl, wie die Staatsanwaltschaft am Abend mitteilte.

In Untersuchungshaft kamen die deutschen Männer allerdings nicht. Sie wurden gegen Auflagen davon verschont, wie es hieß. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Den Männern wird vorgeworfen, den 38-Jährigen gewaltsam getötet zu haben, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Inwiefern sie dabei Werkzeuge einsetzten, sei Gegenstand der Ermittlungen. Drei weitere Verdächtige, die am Mittwoch in der Nähe des Tatorts in der Walliser Straße festgenommen wurden, sind laut Staatsanwaltschaft wieder frei.

Zeugen berichten von lautem Streit

Das 38 Jahre alte Opfer wurde vermutlich erschlagen. Darauf würden Hinweise von Zeugen der Tat hindeuten, hieß es von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Leiche des obdachlosen Berliners werde untersucht, um die genaue Todesursache zu ermittelt. Auch das Tatwerkzeug sei noch unklar, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Eine Mordkommission ermittelt.

Der Mann war laut Polizei am Mittwoch um kurz nach 8.00 Uhr auf dem Gehweg gefunden worden. Alarmierte Polizisten und Sanitäter hätten vergeblich versucht, ihn wiederzubeleben.

Bei Bäcker aufeinandergetroffen

Zeugen berichteten von heftigem und lautem Streit. Nach den Angaben soll das Opfer mit einer Machete unterwegs gewesen sei und die festgenommenen Verdächtigen Baseballschläger eingesetzt haben, wie es von den Ermittlern hieß.

Nach ersten Erkenntnissen sollen sich Opfer und Verdächtige nicht vorher gekannt haben. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie bei einem Bäcker aufeinandergetroffen sein. Was dann konkret geschah, müsse noch ermittelt werden.