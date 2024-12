Berlin - Ein Mann hat einem 34-Jährigen auf einem Supermarktplatz in Berlin-Neukölln nach einem Streit in den Fuß geschossen. Der 34-Jährige wollte am Mittwochabend in der Lipschitzallee seinen Einkaufswagen abstellen, als er von dem anderen Mann angesprochen wurde, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge fühlten sich die beiden Männer voneinander provoziert – es kam zum Streit, bei dem der unbekannte Mann eine Pistole zog und einen Schuss abgab. Der Schütze flüchtete. Der Angeschossene kam mit einer Verletzung am Fuß zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.