Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Neukölln von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Wagen fuhr in der Nacht zu Dienstag in der Sonnenallee nach dem Unfall mit hoher Geschwindigkeit weiter, wie die Polizei mitteilte. Der 44 Jahre alte Fußgänger wurde am Kopf verletzt und erlitt innere Verletzungen. Er kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Lebensgefahr solle nicht bestehen. Zunächst hatte die „B.Z.“ über den Unfall berichtet.

Die Polizei ermittelt. Laut Zeugenaussagen soll sich der 44-Jährige auf der Straße aufgehalten haben, als sich das Auto näherte. Der Wagen soll mehrfach die Spur gewechselt haben - der Fußgänger soll immer auf dieselbe Spur gelaufen sein wie das Auto. Schließlich kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Fußgänger durch die Luft geschleudert wurde. Um herauszufinden, ob der Mann unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand, wurde ihm Blut abgenommen, sagte ein Polizeisprecher.