Was für ein Schock am Morgen: Ein Räuber bedroht einen Mann auf dem Weg zur Arbeit mit einer Schusswaffe.

Mann auf Weg zur Arbeit in Kreuzberg mit Schusswaffe bedroht

Berlin - Auf dem Weg zur Arbeit ist ein 20-jähriger Mann in Berlin-Kreuzberg von einem Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das spätere Opfer am Morgen gegen 6.00 Uhr auf der Straße Tempelhofer Ufer unterwegs zum Bahnhof. Dann zog ihn ein Mann mit einer Schusswaffe in eine Tordurchfahrt und verlangte Bargeld. Nachdem der Räuber Beute gemacht hatte, schlug er dem 20-Jährigen ins Gesicht und flüchtete.