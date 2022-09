Mann aus Thüringen tot in Regnitz gefunden

Bamberg - Eine rechtsmedizinische Untersuchung soll klären, warum ein Mann in Bamberg tot in der Regnitz gefunden wurde. Der 73-Jährige stammte nach Angaben der Polizei vom Montag aus Nordhausen in Thüringen und war gemeinsam mit einer Reisegruppe in Bamberg unterwegs. Möglicherweise handelt es sich um ein Unglück. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es bislang nicht. Den genauen Grund soll eine rechtsmedizinische Untersuchung klären. Sie war für Dienstag geplant, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Mann war am Freitag nicht zum Bus gekommen, wo sich die Reisegruppe wieder treffen wollte. Daraufhin suchten die Mitfahrenden nach ihm und fanden ihn leblos im Wasser.