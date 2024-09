Ein 20-Jähriger schreitet in Chemnitz ein, als ein Mann zwei Frauen bedrängt. Dann soll der 36-Jährige den jungen Mann mit einer Machete bedroht haben.

Mann bedroht 20-Jährigen in Chemnitz mit Machete

Ein Mann hat in Chemnitz einen 20-Jährigen mit einer Machete bedroht. (Symbolbild)

Chemnitz - Ein 36-Jähriger soll einen Mann in Chemnitz mit einer Machete bedroht haben. Polizisten stellten den betrunkenen mutmaßlichen Täter am Dienstagabend in einem Linienbus und entwaffneten ihn, wie die Polizei Chemnitz mitteilte. Demnach soll der Mann zwei Frauen bedrängt haben, worauf der 20-Jährige ihn ansprach. Der 36-Jährige habe ihn daraufhin unvermittelt mit einer Machete bedroht, hieß es.

Als Polizisten dazukamen, flüchtete der Mann den Angaben zufolge in einen Linienbus, wo ihn die Beamten schließlich festnehmen konnten. Der 36-Jährige beleidigte und bedrohte demnach mehrfach die Polizisten. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 2,88 Promille beim 36-Jährigen, außerdem fiel ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine aus. Der Mann kam nach den Polizei-Maßnahmen in ein Fachkrankenhaus, wie es hieß.