Thedinghausen - Im Landkreis Verden hat ein 37 Jahre alter Vater seine eigene Familie bedroht. Am frühen Morgen verständigten die Angehörigen die Polizei. Was für Familienmitglieder genau bedroht wurden, dazu gab es von der Polizei keine Angaben.

Als die ersten Einsatzkräfte an dem Haus in Thedinghausen ankamen, habe sich der Mann in einem Zimmer verschanzt und auch den Polizeibeamten gedroht, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich vorsorglich ab und evakuierten die umliegenden Wohnhäuser.

Neben Feuerwehr- und Rettungskräfte rückten auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei an. Diese konnten nach mehreren erfolglosen Verhandlungsversuchen den 37-Jährigen am Vormittag überwältigen. Zu den Hintergründen der Tat machte die Sprecherin keine Angaben. Niemand wurde bei dem Einsatz verletzt.