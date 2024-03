In Pirna bei Dresden wird ein Mann aus dem Irak bedroht und angegriffen. Tatverdächtig ist ein 40-Jähriger.

Pirna (dpa/sn) – - Ein 29 Jahre alter Mann aus dem Irak ist nach Polizeiangaben in Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) von einem Deutschen bedroht und angegriffen worden. Der 40 Jahre alte Tatverdächtige habe anschließend den verbotenen Hitlergruß gezeigt, rassistische Sprüche geäußert und sich entfernt, teilte die Polizei am Freitag über den Vorfall am Donnerstag mit. Den alarmierten Beamten sei es gelungen, ihn zu ermitteln. Gegen den 40-Jährigen laufen nun Ermittlungen unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Der Iraker blieb unverletzt.