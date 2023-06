Ottendorf-Okrilla/Görlitz - Ein Mann soll in Ottendorf-Okrilla (Kreis Bautzen) mit einer Waffe herumgelaufen sein und Menschen bedroht haben. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Görlitz am Montag mitteilte. Die herbeigerufenen Beamten sichteten den 26-Jährigen am Sonntagabend durch das Fenster in dessen Wohnung. Bei einer Durchsuchung fanden sie eine Schreckschusswaffe mit Magazin sowie mehrere verdächtige kristalline Substanzen. Beides wurde sichergestellt. Die Kripo ermittelt.