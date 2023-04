Mann bedroht mit Schwert Menschen in Fredersdorf-Vogelsdorf

Fredersdorf-Vogelsdorf - Ein 39-Jähriger hat in Fredersdorf-Süd (Landkreis Märkisch-Oderland) mit einem Schwert Menschen bedroht und verfolgt. Eine Zeugin alarmierte am Dienstagmorgen die Polizei, weil der Mann mit einem Schwert durch die Martin-Luther-Straße lief, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 39-Jährige bedrohte demnach eine Bewohnerin und verfolgte einen weiteren Bewohner. Polizisten stellten den Mann und brachten ihn zu Boden. Verletzt wurde dabei den Angaben nach niemand. Bei dem Mann wurden neben einem Langschwert auch zwei Messer gefunden.

Da der 39-Jährige sich nach Angaben der Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er von Rettungskräften unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird wegen des Vorwurfs der Bedrohung ermittelt.