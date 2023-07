Wilsdruff - Ein Mann hat in Wilsdruff (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) an seinem Grundstückszaun ein Schild befestigt, auf dem er mit dem Gebrauch von Schusswaffen drohte. Passanten entdeckten das Schild am Montag und verständigten die Polizei, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Demnach ging der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz den Hinweisen nach und sorgte dafür, dass am Mittwoch das Schild abgenommen wurde.

Gegen den 40-Jährigen wird wegen Androhung einer Straftat ermittelt. Er erhielt eine Gefährderansprache. Seine Waffen, die er legal besitzt, und sein Waffenschein wurden nicht beschlagnahmt, sagte ein Sprecher. Laut Polizei ist die zuständige Waffenbehörde über den Fall informiert. Wie lange das Schild dort hing, war zunächst nicht bekannt.