In einem Wohnhaus in Greiz bricht ein Brand aus. Es gibt einen Verletzten - und der Schaden ist hoch.

Greiz - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Greiz ist ein Mann durch Rauchgase verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Brand am frühen Morgen in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen und hatte zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Bei den Löscharbeiten brachten die Feuerwehrleute ein junges Paar aus dem ersten Obergeschoss in Sicherheit, dabei erlitt der Mann eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde ärztlich behandelt.

Zwei Wohnungen wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. Die Polizei geht von einem Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich aus. Die Brandursache ist bislang unklar.