Dresden - Bei einem Brand in einem Hochhaus in Dresden hat ein Mann schwere Verletzungen erlitten. Zudem hat die Feuerwehr mehrere Katzenbabys gerettet. Am Morgen sei dichter Rauch aus der Wohnung in der siebten Etage des Gebäudes geströmt, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Mehrere Trupps mit Atemschutz seien über das Treppenhaus dorthin vorgedrungen. Dabei wurde ein Mann angetroffen, der wegen schwerer Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Außerdem fanden die Helfer mehrere Katzenbabys in der Wohnung. Sie seien völlig durchnässt und verrußt gewesen. Die Feuerwehrleute brachten sie ins Freie und übergaben sie den Experten der Tierrettung.

Der Brand habe gelöscht und eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden können, hieß es. Dabei kamen eine Drehleiter und insgesamt 60 Kräfte der Feuerwehr zum Einsatz. Die Polizei konnte auf Nachfrage noch keine Angaben zur Ursache des Brandes und der Schadenshöhe machen. Die Ermittlungen laufen, wie es hieß.