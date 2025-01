Mann bei Explosion in Leipziger Park verletzt

Ein Mann ist bei einer Explosion in einem Leipziger Park verletzt worden. (Symbolbild).

Leipzig - Zwei Wochen nach Silvester ist ein Mann in einem Leipziger Park bei der Explosion unbekannter Pyrotechnik verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 40-Jährige am Dienstagmittag auf einer Tischtennisplatte einen Gegenstand gefunden, den er für Müll gehalten habe. Als er ihn wegräumen wollte, sei es zur Explosion gekommen. Der Mann habe schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Zuvor hatte die „Leipziger Volkszeitung“ berichtet.