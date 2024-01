Weißenfels - Ein Mann hat nach Polizeiangaben bei einem mutmaßlichen Angriff auf einer Straße in Weißenfels das Bewusstsein verloren. Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei der 26-Jährige wieder zu sich gekommen und habe von einer Attacke am späten Freitagabend gegen ihn durch einen anderen Mann berichtet, teilte die Polizei in Halle am Samstag mit. Der Verletzte, der unter Alkoholeinfluss stand, sei in ein Krankenhaus gekommen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.