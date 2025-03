Ein Mann wartet an einer Straße in Berlin-Tiergarten, als ein Auto hält und vier Männer aussteigen. Sie verletzen und berauben ihn.

Mann bei Raubüberfall geschlagen und per Auto mitgeschleift

Berlin - Im Berliner Stadtteil Tiergarten ist ein 27-Jähriger bei einem Raubüberfall verletzt worden. Der Mann habe gegen drei Uhr nachts an einer Straße auf einen Bekannten gewartet, als neben ihm ein Auto gehalten habe, teilte die Polizei mit. Vier Männer seien ausgestiegen und hätten ihn mit vorgehaltenem Messer dazu aufgefordert, seine Wertsachen zu übergeben. Die Männer prügelten ihn schließlich zu Boden und entwendeten Bargeld, so die Polizei.

Die vier sollen auch versucht haben, den 27-Jährigen in das Auto zu zerren, was jedoch nicht gelang. Er wurde jedoch für einige Meter mitgeschleift. Der 27-Jährige trug Verletzungen am Kopf, einem Arm und einem Bein davon. Die Polizei ermittelt.