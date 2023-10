Bad Langensalza - Bei Streitigkeiten zwischen fünf Männern ist in Bad Langensalza ein 22-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlitt der Mann am späten Sonntagabend Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Ein 31-Jähriger sei zudem leicht verletzt worden. Drei der Beteiligten seien vorläufig festgenommen worden. Worum sich der Streit drehte und wie genau der 22-Jährige schwer verletzt wurde, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.