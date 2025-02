In einem Neuköllner Lokal kracht es. Polizisten rücken an. Doch kaum sind sie wieder weg, setzt sich der Streit fort - es kommt zu einer Gewalttat.

Berlin - In einer Bar in Berlin-Neukölln ist ein 32-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Ein Streit zwischen Mitarbeitern und Gästen des Lokals sei in der Nacht auf Mittwoch eskaliert, teilte die Polizei mit. Schon vor der Messerattacke seien Polizisten in das Lokal in der Weisestraße gerufen worden. Hintergrund war ein Konflikt zwischen einem Mitarbeiter und einem Gast.

Der Gast und sein ebenfalls aggressiv auftretenden Begleiter hätten die Bar nicht verlassen wollen, worauf die Polizei gerufen wurde. Der Mann sei mit seinen beiden Begleitern geflüchtet. Wenige Minuten nach dem ersten Polizeieinsatz kehrten jedoch die beiden Begleiter zurück, wie es hieß.

Der 50-jährige Wirt, ein Familienangehöriger (32) und der Inhaber der Bar hätten den Männern den Zutritt verweigert - dadurch sei es zum Handgemenge gekommen. Dabei wurde der 32-Jährige mit einem Messer am Arm verletzt. Er kam ins Krankenhaus, eine anhaltende Beeinträchtigung kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Die beiden Männer konnten flüchten.