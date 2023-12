Gera - Ein 22-jähriger Mann ist bei einem Streit in der Nähe einer Gemeinschaftsunterkunft in Gera von einem 23-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt worden. Die beiden Männer gerieten in der Nacht zu Donnerstag in einen massiven Streit, wie die Polizei mitteilte. Sie schlugen demnach aufeinander ein, der 23-Jährige zog schließlich das Messer.

Der 22-Jährige lief laut Polizei noch davon, wurde jedoch eingeholt und im Rückenbereich mit dem Messer verletzt. Der Angreifer konnte gestellt werden. Bei ihm wurden 2,0 Promille Atemalkohol gemessen. Da auch er verletzt war, wurde er medizinisch versorgt. Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.