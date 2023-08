Thalheim - Während eines Streits in Thalheim (Erzgebirgskreis) ist ein 48-Jähriger mit einem Messer angegriffen worden. Er habe sich nach derzeitigem Kenntnisstand in der Nacht zu Samstag mit einem 18-Jährigen zunächst in einem Lokal, dann in einer Wohnung gestritten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei habe der 48-Jährige zunächst seinen alkoholisierten Kontrahenten und einen weiteren anwesenden 18-Jährigen angegriffen. Der 18-Jährige, mit dem sich der Mann gestritten hatte, soll ihn dann mit einem Messer verletzt haben.

Als die Polizei vor Ort eintraf, fanden sie den Angaben zufolge den Verletzten und eine 37-Jährige vor, die unter Einfluss von Alkohol stand. Der 48-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen, auf Anweisung der Staatsanwaltschaft nach ersten polizeilichen Maßnahmen jedoch wieder entlassen, hieß es. Gegen beide Männer werde nun ermittelt.