Chemnitz - Ein Mann ist in Chemnitz mit einem Messer angegriffen und dabei verletzt worden. Zuvor soll sich das Opfer mit dem mutmaßlichen Angreifer gestritten haben, wie die Polizei mitteilte. Sowohl der 31-jährige Tatverdächtige als auch der 33-jährige Angegriffene wurden am Dienstagabend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer der 33-Jährige verletzt worden ist, sei bislang unklar. Er befinde sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Mehrere Polizeibeamte waren aufgrund der Tat im Einsatz.

Zum Hintergrund des Geschehens konnte die Polizei keine Angaben machen. Sie habe nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.