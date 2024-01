Berlin - Ein Mann ist bei einem Übergriff in Berlin-Wedding lebensgefährlich verletzt worden. Der 50-Jährige wurde in der Nacht zu Donnerstag in der Brüsseler Straße aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Demnach wurden zwei Verdächtige festgenommen.

Eine Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Zudem solle geprüft werden, ob die Männer einem Haftrichter vorgeführt werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Dem Übergriff vorausgegangen war den Angaben zufolge womöglich ein Streit.