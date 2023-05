Delmenhorst - Beim Auffahren auf ein Stauende auf der Autobahn 1 ist der Fahrer eines Kleintransporters lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Dienstag in der Nähe von Wildeshausen (Kreis Oldenburg) in Fahrtrichtung Osnabrück, wie die Polizei mitteilte. Der 49-Jährige prallte demnach mit dem Transporter auf einen Sattelzug. Dabei zog er nach links, so dass sein Fahrzeug sich der Mittelschutzplanke festfuhr. Rettungskräfte mussten den eingeklemmten Fahrer befreien. Dann wurde er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Wegen der Unfallaufnahme war die Strecke nur eingeschränkt befahrbar, Richtung Osnabrück staute sich der Verkehr.