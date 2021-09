Mann belästigt Mädchen auf Zugfahrt

Fulda/Flieden - Ein Mann hat in einem Zug bei Fulda ein Mädchen verbal belästigt und festgehalten. Die Elfjährige habe aus Angst den Zug in Flieden vorzeitig verlassen wollen und sei zu einer Zugbegleiterin gerannt, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Von dem etwa 20-jährigen Mann fehlte zunächst jede Spur. Er soll das Mädchen zunächst während der Fahrt am Donnerstagnachmittag belästigt und das Kind am Rucksack festgehalten haben, als es in Flieden aussteigen wollte. Das Mädchen konnte sich jedoch losreißen. Was er zu dem Mädchen gesagt hatte, teilte die Polizei nicht mit.