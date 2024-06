Mann beschädigt 13 Autos in Plauen

Plauen - Am Sonntagabend hat ein Mann in Plauen im Vogtlandkreis 13 Fahrzeuge beschädigt. Laut Angaben der Polizei trat der 24-Jährige mehrere Außenspiegel ab, zerkratzte einige Wagen und schlug eine Scheibe ein. Durch Hinweise von Zeugen konnte der Mann in der Nähe des Tatorts von der Polizei gestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6500 Euro.