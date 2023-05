Chemnitz - Bei einem Polizeieinsatz in Chemnitz ist ein Mann durch Polizeischüsse verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 31-Jährige am Mittwoch zuvor mit einer Armbrust auf die Beamten gezielt. Ein Geschoss habe ein Polizeischutzschild getroffen. Danach habe der 31-Jährige die Waffe weiterhin auf die Polizisten gerichtet. Die Beamten hätten dann ihrerseits zu ihren Dienstwaffen gegriffen und mehrere Schüsse abgegeben. Der 31-Jährige sei getroffen worden. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizisten hatten seine Wohnung aufgesucht, um bestehende Haftbefehle umzusetzen.