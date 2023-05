Bremen - Am Rande des Spiels zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern in der Fußball-Bundesliga hat ein Mann den Mannschaftsbus der Münchner nach Polizeiangaben mit einer Vase beworfen. Der Bus sei durch die Porzellanvase beschädigt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Medienberichten zufolge wurde niemand verletzt. Der Mann habe außerdem damit gedroht, Polizisten erschießen zu wollen, teilte die Polizei mit. Er sei „zur Begutachtung“ in eine psychiatrische Einrichtung gekommen, hieß es weiter.