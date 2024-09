Delmenhorst - Ein 30 Jahre alter Mann ist durch Schläge und Tritte in Ovelgönne (Landkreis Wesermarsch) schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben ermahnte er in einem Festzelt einen Mann, der dort am Sonntagabend eine Frau belästigt haben soll. Der Täter schlug den 30-Jährigen daraufhin, riss ihn zu Boden und trat gegen seinen Kopf. Das Opfer kam in ein Krankenhaus, der Tatverdächtige flüchtete aus dem Zelt. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf.