Ein 34-jähriger Mann ist in der Kleinen Weser in Bremen ertrunken. Trotz sofortiger Rettungsversuche durch Passanten und Einsatzkräfte kam für ihn jede Hilfe zu spät.

Mann ertrinkt in der Kleinen Weser

Bremen - Ein 34 Jahre alter Mann ist am Sonntag in der Kleinen Weser in Bremen ertrunken. Ein 57 Jahre alter Mann hatte von seinem Stand-up-Paddle-Board aus gesehen, wie der Ertrinkende heftig mit den Armen ruderte und immer wieder mit dem Kopf unter Wasser geriet. Gemeinsam mit einem 41-Jährigen, der vom Ufer ins Wasser gesprungen war, zogen sie den bereits leblosen Mann ans Ufer. Sie begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die später von Einsatz- und Rettungskräften fortgesetzt wurden, jedoch erfolglos blieben. Die Kriminalpolizei ermittelt.