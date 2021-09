Schürdt - Ein Mann ist in Schürdt (Kreis Altenkirchen) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 41-Jährige war am Samstagabend mit seinem Motorrad gegen ein geparktes Auto geprallt, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde der Mann gegen den Wagen geschleudert. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Motorradfahrer keinen Führerschein besaß.