Eisenberg - Fünf Menschen sind am Sonntag auf der Autobahn 9 bei Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) verletzt worden, weil ein Mann auf ein Stauende auffuhr. Der 81-Jährige übersah den Stau vor einer Baustelle und fuhr auf einen auf der linken Spur stehenden Wagen auf, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Im Wagen des Unfallverursachers aus Mecklenburg-Vorpommern wurden zwei Menschen schwer verletzt, im anderen Fahrzeug erlitten drei Insassen leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Durch die Wucht des Zusammenpralls fuhr das Auto des Unfallverursachers auf ein weiteres Fahrzeug auf, was zu Sachschaden führte. Nach dem Unfall entstand ein Stau, der zwischenzeitlich fünf Kilometer lang war.