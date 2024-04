Dresden - Ein Mann ist in der Nacht zum Sonntag im Dresdner Stadtteil Striesen betrunken mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren. Er wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei Dresden am Sonntag mitteilte. Der 65-Jährige war den Angaben zufolge verbotenerweise in die Bergmannstraße abgebogen und dort in die falsche Richtung gefahren.

Er kollidierte mit einem Baum auf dem Mittelstreifen. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest bei dem 65-Jährigen durch, der laut Polizei 1,6 Promille ergab. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf 10.000 Euro.