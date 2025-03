Am frühen Morgen kommt ein Autofahrer von seiner Spur ab. Wenig später wird er ins Krankenhaus gebracht - ebenso wie der Fahrer eines anderen Wagens.

Mann fährt in Gegenverkehr - Zwei Schwerverletzte

Berlin - Bei einer Kollision von zwei Autos in Berlin-Reinickendorf sind die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Ein 39-Jähriger kam mit Kopf- sowie Schulterverletzungen ins Krankenhaus, ein 60-Jähriger mit Rippenbrüchen und einer Fraktur des Lendenwirbels, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe bei beiden nicht.

Der 39-Jährige sei am frühen Mittwochmorgen am Saalmannsteig in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß sein Fahrzeug mit dem Auto des 60-Jährigen zusammen. Die Polizei sperrte den Unfallort für fast vier Stunden ab. Warum der 39-Jährige von seiner Fahrbahn abkam, war noch unklar.