Ilsenburg - Die Polizei hat am frühen Donnerstagabend bei einem 69 Jahre alten Autofahrer in Ilsenburg (Landkreis Harz) einen Atemalkoholwert von 3,28 Promille festgestellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bemerkten Zeugen ein Auto, das in Schlangenlinien mehrmals gegen den Bordstein fuhr, und riefen daraufhin die Polizei. Dem Mann wurde der Polizei zufolge Blut abgenommen, sie ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt.