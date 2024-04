Greiz - Ein 32 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto in Greiz gegen eine Hauswand geprallt und am Unfallort gestorben. Helfer hatten noch versucht, den schwer verletzten Mann wiederzubeleben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer habe beim Linksabbiegen die Kontrolle über den Wagen verloren und sei dann gegen die Hauswand gefahren. Für die Ermittlungen sucht die Polizei den Fahrer eines weißen Lastwagens, der zum Unfallzeitpunkt am Samstag gegen 2.50 Uhr die Unfallstelle passierte.