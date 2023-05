Dörpen - In Dörpen (Landkreis Emsland) ist ein Mann mit seinem Auto in ein Gleisbett gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 30-Jährige verlor am späten Samstagabend im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und durchbrach den Seitenraum einer Schutzplanke und einen Zaun, wie die Polizei mitteilte. Im Gleisbett der dort verlaufenden Eisenbahnschienen kam der Wagen dann zum Stehen. Der junge Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, schwebte zeitweise sogar in Lebensgefahr. Der Bahnverkehr musste vorübergehend gesperrt werden. Das Auto wurde bei dem Unfall völlig zerstört. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.