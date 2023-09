Osnabrück - Bei einem Autounfall in Osnabrück ist ein Mann schwer verletzt worden. Der Mann fuhr am Sonntagmorgen auf der Rheiner Landstraße, als er wegen eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin prallte er in die Leitplanke. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.